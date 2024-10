River hoy: promesa de Gallardo antes de enfrentar a Atlético Mineiro, chances de jugar para Bustos y autocrítica de Borja

La igualdad 1-1 ante Vélez de este viernes en el Estadio Monumental no terminó de provocar ese envión anímico que pretendía Marcelo Gallardo para River antes de viajar a Brasil para disputar el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

De todos modos, el DT destacó la mejoría del equipo en el segundo tiempo, en el que llegó al empate y produjo ocasiones para llevarse un mejor resultado, e hizo una promesa a los hinchas, a la vez que se refirió a las chanches de que Fabricio Bustos pueda jugar el próximo martes. Miguel Borja, quien se reencontró con el gol, fue autocrítico respecto a los errores que se cometieron en la definición, pero dijo que espera poder pagar la confianza del Muñeco marcado en tierras brasileñas.

La promesa de Gallardo a los hinchas

Más allá del análisis futbolístico que hizo Marcelo Gallardo tras el empate ante Vélez, en el que se mostró conforme con la búsqueda del segundo tiempo, especialmente con lo hecho en los minutos finales, destacó en la previa del primer cara a cara ante Atlético Mineiro una actitud que prometió que River no va a negociar.

“Es un equipo que no te va a dejar a gamba, que no va a flaquear. Puede ganar o perder o empatar pero nunca te va a dejar a gamba, eso tiene mucho valor y el hincha lo sabe, más allá de no haber sido regulares, y eso nos da ilusión de que nos podemos sentir seguro en estas instancias”, avisó el DT.

Borja festejó ante Vélez y espera repetir en Brasil.

Y metiéndose de lleno en la serie ante Atlético Mineiro, agregó: “Son dos partidos, es un rival de mucha calidad, se hacen fuertes en su cancha, pero hemos sido muy competitivos de visitante y lo vamos a ser en este también. Ahora me voy al hotel y ya me pongo a pensar en el partido del martes”.

¿Llega Fabricio Bustos?

Marcelo Gallardo se refirió también a las opciones que tiene Fabricio Bustos de llegar en condiciones físicas para disputar el partido del martes ante Atlético Mineiro, debido a que no recibió todavía el alta médica por el desgarro que sufrió en el sóleo derecho.

“Bustos está mejor, entrenó bien estos días, hoy estaba para estar presente y no quisimos correr riesgos pero va a estar bien para el martes“, aseguró El Muñeco sobre el lateral derecho que tuvo buenas prestaciones desde su llegada al club en el último mercado de pases.

Autocrítica de Borja

Más allá de haber cortado su sequía personal marcando el gol del empate ante Vélez, Miguel Borja se mostró autocrítico por la gran cantidad de opciones de peligro desperdiciadas por los futbolistas de ataque, algo que cree no podrán permitirse en su visita al Atlético Mineiro el próximo martes.

“Toca entrenar la definición, el equipo nos está generando mucho a los atacantes y tenemos que mejorar”, resaltó. Y en relación a su trabajo personal, agregó: “Me reviso, entreno cada día para no desenfocarme de lo que me corresponde que es el arco. Le doy las gracias a Dios que me permitió anotar y la confianza de Marcelo fue fundamental porque pese a que vengo de varios partidos sin marcar y sin hacer buenos partidos me dio la confianza, espero en la Libertadores darle una alegría a él y a toda la hinchada”.