River pidió que se revea la sanción a Gonzalo Montiel y que pueda volver ante Lanús

Mientras el plantel trabaja en Pilar con una mini puesta a punto para lo que queda de la temporada, en River se encuentran expectantes con la resolución de la sanción de Gonzalo Montiel, quien recibió tres fechas de suspensión tras su expulsión ante Boca, ya que su infracción fue catalogada como juego brusco grave.

En ese sentido, según lo informado por La Página Millonaria, el elenco de Núñez inició gestiones para que desde el Tribunal de Disciplina de AFA den por cumplida la sanción del lateral derecho, que ya se perdió la victoria 2 a 0 ante Aldosivi por la última jornada del Grupo B.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que en River esperan obtener una respuesta entre el martes y el jueves de la próxima semana, para que así el entrenador Leonardo Ponzio pueda comenzar a trabajar su idea de equipo titular para recibir a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura.

Un aliciente positivo para el Millonario es que en el último boletín, Gastón Ávila de Rosario Central recibió una sola fecha de expulsión tras una temeraria patada al arquero de Estudiantes de Río Cuarto, que también fue catalogada como juego brusco grave por el árbitro Hernán Mastrángelo.

Así las cosas, en Núñez son positivos con que la respuesta desde AFA sea favorable y así poder volver a contar con el lateral derecho. Además de esto, también terminará de cumplir su sanción Lucas Martínez Quarta, por lo que Ponzio también tendrá a disposición al defensor central.

Portillo, la cara nueva para Ponzio

Por otro lado, de cara al amistoso contra Gimnasia en el Monumental a puertas cerradas, Ponzio le dará minutos de juego a Juan Carlos Portillo. El ex defensor de Talleres sufrió una rotura de ligamentos cruzados a mediados de febrero, y casi nueve meses después, jugará por primera vez.

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Más allá de que esté presente en este duelo, no quiere decir que se convertirá en una variante para Ponzio en la defensa o mitad de cancha, lugares en los que suele jugar, debido a que primero tendrá que seguir agarrando ritmo para pelear por un puesto.

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