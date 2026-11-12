Ariel Holan: “Dirigir a River es una cuenta pendiente”

El entrenador también se refirió al polémico título que obtuvo Rosario Central en 2025 por ser el mejor de la Tabla Anual.

Matías Almeyda tomó una drástica decisión a mediados de 2011, una vez consumado el descenso de River. El Pelado se retiró de la actividad profesional para convertirse en director técnico y una de las sorpresas de su cuerpo técnico fue la incorporación de Ariel Holan, que venía del mundo del hockey. Además, estaba Gabriel Amato, que supo ser compañero de Almeyda en el Millonario en la década del 90.

Luego de un año en el que la presión fue casi asfixiante, River logró ascender a Primera. Ariel Holan continuó su camino como entrenador principal y, en diálogo con TyC Sports, dejó en claro que dirigir al Millonario es algo que quedó en el tintero, así lo confirmó en un ping pong propuesto por Pablo Lamédica: “¿Dirigir a River es una cuenta pendiente?”, le consultó el periodista y Holan no dudó: “Sí”.

Holan recordó su paso por River

Ariel Holan hizo un análisis de lo que fue su paso por el Millonario como ayudante de campo de Almeyda: “River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías (Almeyda) por el desafío que había tomado, en un momento tan delicado, tan delicado… Era muy difícil no encariñarse. Como Central, son instituciones que tienen rasgos distintivos muy profundos que es imposible vos no te sientas parte”.

“Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo, a Matías con una responsabilidad y una mochila enorme. Por lo que significa River para Matías… Así, hasta último momento cortando clavos. Yo creo que los futbolistas también lo padecían mucho”, agregó el entrenador.

El polémico título con Rosario Central

En 2025, Ariel Holan era entrenador de Rosario Central y, sobre el final del año, la AFA determinó que debía ser campeón de Liga por haber sido el que más puntos sacó en la Tabla Anual, lo que trajo gran polémica. El DT afirmó: “Yo vi cómo festejaron este campeonato… Nosotros hicimos 66 puntos, y en este campeonato, nadie llegó a 66 puntos. Yo me quedo con eso”.

“No si me la dieron, si se la dieron a Central o cómo se la dieron. Hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia, más allá de las formas de lo que terminó pasando. Ahora, están todos contentos…“, completó Ariel Holan.

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Ariel Holan en Rosario Central. (Foto: Getty).

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