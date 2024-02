Si se tiene en cuenta que el Estadio Monumental cuenta con capacidad para 85 mil espectadores y el Guillermo Laza para 3 mil, harían falta más de 28 estadios de Riestra para alcanzar la capacidad del de River. Este domingo, desde las 17 horas, se enfrentan por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga River y Deportivo Riestra y el encuentro será en el curioso Guillermo Laza, el cual recibirá a su segundo partido de Primera División.

Todavía no se entiende por qué la AFA habilitó a Deportivo Riestra para jugar como local en su estadio. Cabe recordar que hay requisitos mínimos y que el Guillermo Laza no cumple con ellos. Inclusive, este encuentro se disputará a las 17 horas porque el estadio no cuenta con luz artificial y debe ser si o si en horario diurno.

Un sponsor muy presente en el estadio

Deportivo Riestra cuenta hace años con la ayuda de Víctor Stinfale, dueño de Speed, la bebida energética que aparece tanto en el pecho de la camiseta de Riestra como por todo el estadio, el cual es negro como el color predominante de la marca. Los bancos de suplentes son emulaciones de latas de Speed y, además, en la pretemporada se trasladaban los jugadores en vehículos ploteados con el nombre de la bebida.

Tres tribunas y vistas al Nuevo Gasómetro

El Guillermo Laza apenas cuenta con tres tribunas en las que solamente entran unos tres mil hinchas en total. Curiosamente, el costado de la cancha que no tiene tribunas da a la cancha de San Lorenzo, que está apenas a 350 metros, la distancia más corta entre dos estadios de Primera División, inclusive menos que el Libertadores de América y el Presidente Perón de Racing.

¿Dónde queda el estadio de Riestra?

La cancha de Deportivo Riestra está ubicada en la avenida Varela y la calle Ana María Janer, en el barrio porteño de Villa Soldati, pegado a Nueva Pompeya. Pese a tener su estadio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Deportivo Riestra se entrena durante la semana en el predio La Candela, en Villa Luzuriaga, zona oeste.