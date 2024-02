Llegar a Primera y afianzarse en el club donde uno se formó depende de muchos factores. Durante años, se habló en el mundo River de Tomás Lecanda y se lo marcó como el central del futuro, pero distintas situaciones llevaron a que no tenga oportunidades, que salga a préstamo en varias oportunidades hasta que finalmente rescindió su contrato y firmó con Tigre.

Le tocó debutar en un contexto de emergencia cuando en River hubo un brote de Covid en 2021 que golpeó duro al plantel. Luego no tuvo más oportunidades hasta que a comienzos de 2022 pasó a Barracas Central a préstamo, seis meses más tarde se fue a Aldosivi. A fines de 2022 se rompió los ligamentos, en julio de 2023 pasó a Argentinos Juniors y, tras volver a River, decidió de mutuo acuerdo con la dirigencia rescindir su contrato para continuar su carrera en el Matador de Victoria.

El mensaje de Lecanda en Instagram

“A través de este medio paso a despedirme. Quería agradecerles a todas las personas que me acompañaron y fueron parte desde mi llegada al club.



Llegué a esta hermosa institución con tan solo 10 años y no me imaginaba vivir todo lo que viví, hasta debutar en primera división, un sueño hecho realidad.

Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en esta hermosa etapa y me ayudaron a formarme como jugador y como persona.



Feliz y agradecido por todos lo momentos compartidos, los llevaré siempre en mi corazón.



Quiero hacer una última mención y es para los hinchas que nunca dejaron de brindarme su apoyo y acompañarme en los buenos y malos momentos, SIMPLEMENTE GRACIAS RIVER PLATE!!!”, escribió el marcador central en su cuenta de Instagram.

Un partido que lo marcó a fuego

El 19 de mayo de 2021, Tomás Lecanda fue uno de los once futbolistas que salió a la cancha para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo contó únicamente con once jugadores de campo, por lo que Enzo Pérez fue al arco y pibes como Lecanda y Peña Biafore tuvieron que jugar los 90 minutos en un contexto totalmente adverso. Aquella noche, los once jugadores de River fueron gladiadores y, pese a la complicada situación, se impusieron por 2 a 1 en el partido más exótico de la historia del club.