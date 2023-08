Desde el comienzo del mercado de pases, uno de los nombres a vender desde River fue el defensor central paraguayo, Robert Rojas, quien primero estuvo cerca de salir a Vasco da Gama, pero tras un cambio a último momento se cayó la operación, y luego, le llegaron ofertas del fútbol argentino.

Mientras se encuentra descansando en su tierra natal, en la que aprovechó a ver a Guaraní por la Copa CONMEBOL Sudamericana, Tigre, Vélez e Independiente estarían negociando con el Millonario para cerrar la compra del jugador de cara a la Copa de la Liga.

Referido a si situación y a estos intereses de los equipos mencionados, el mismo Rojas habló con Fútbol a lo grande, por radio AM 1080, donde explicó: No hablé todavía con Diego (Serrati, su representante), en estos días me juntaré en Asunción“.

Y añadió: Si hay alguna buena oferta le dije que tendríamos que analizar, pero estoy cómodo y tranquilo en River, uno de los clubes más grandes de Argentina. Si llega una buena oferta y le conviene a River y a mí, se va a hablar. Hasta ahora no hablé con Diego desde que llegué”.

¿Cuánto pagó River por Robert Rojas?

El Millonario le pagó 2.800.000 de dólares a Guaraní de Paraguay para quedarse con el 90% de su pase.

¿Cuántos partidos jugó Robert Rojas en River?

Desde su llegada en 2019, el defensor paraguayo disputó 99 partidos, en los que anotó 11 goles, aportó 2 asistencias y fue expulsado en una oportunidad.