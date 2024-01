Salieron los audios del VAR: ¿por qué no cobraron penal para River contra Argentinos?

El arbitraje de Darío Herrera no estuvo bajo la lupa tras el empate entre River y Argentinos Juniors, pero aún así hubo algunas jugadas polémicas. Primero, el Ariel Penel tuvo que intervenir desde el VAR para dar marcha atrás un penal mal cobrado sobre Miguel Borja. Luego, se revisó una jugada con dos manos en el área del Bicho. En ambas situaciones, se tomó la decisión correcta.

La jugada que todo el Millonario había reclamado era la de las dos manos. El árbitro de campo hizo el gesto de haber visto ambos contactos, pero no los consideró sancionables. Este martes, AFA dio a conocer los audios del VAR, con un Penel que vio lo mismo desde Ezeiza.

“Hay una mano no sancionable. No penal”, grita Herrera apenas se produce la primera de las dos polémicas. Tras el disparo de Aliendro, que hace que la pelota se encuentre con otra mano, reafirma: “Esa tampoco. Dos manos, no penal. Ninguna de las dos manos es penal. La primera viene de rebote y la segunda es posición natural”.

Desde la sala de VAR, Penel empezó a analizar: “La primera rebota a él y le pega. Es más, está en una posición natural, le rebota… Nada. La otra le pega, mano pegada al cuerpo”. Tras la revisión, se comunicó con el juez de campo: “Darío, Ariel te habla. Está todo chequeado, correcta interpretación de ambas manos”. “¡Gracias, papá!”, contestó Herrera.

El penal Penel le hizo revertir a Herrera

El error que había cometido el árbitro de campo fue tan claro que desde el VAR no tardaron en llamar. Borja se tiró en el área rival y engañó a Herrera, que sancionó la pena máxima sin titubear. Desde Ezeiza invitaron al juez a revisar la jugada y dio marcha atrás.

“No, mirá. Para mi él (Borja) lo pisa al defensor, ahí cuando saltó”, es la primera reacción de Penel. “Para mi no hay contacto”, aportó el AVAR, Nelson Sosa.

Ya con Herrera frente al monitor, le avisó: “El que provoca el contacto es el jugador blanco (Borja), el rojo (Galván) ya estaba en el piso. El que lo pisa es el jugador blanco cuando cae”. “Está perfecto, Ari (Penel). Entonces voy con bote a tierra para que reponga ahí dentro del área”, contestó Herrera.

¿Quiénes fueron los árbitros del River vs. Argentinos?

Darío Herrera tuvo a Lucas Germanotta y Maximiliano Castelli de jueces de línea, mientras que Javier Delbarba fue el cuarto árbitro. En el VAR estuvieron Ariel Penel y Nelson Sosa.