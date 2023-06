Salió campeón de América con River y se confirmó su regreso: no es Funes Mori

En calidad de refuerzos, el ciclo de Martín Demichelis estuvo repleto de vueltas de viejos conocidos de River. Matías Kranevitter fue el primero, lo siguió Nacho Fernández y sonaron muchos más. El próximo parece ser Ramiro Funes Mori, que está prácticamente cerrado, pero antes llegará otro.

Mientras las autoridades del conjunto de Núñez ultiman detalles para repatriar al campeón de la Copa Libertadores 2015, un ex-River que estaba a préstamo en el exterior terminó su contrato anticipadamente y deberá presentarse en el River Camp. ¿Lo tendrá en cuenta Micho?

Se trata de Nahuel Gallardo, que cerró su etapa en Once Caldas de Colombia, que no hizo uso de la opción de compra de 400 mil dólares. En los próximos días tendrá que entrenarse en las instalaciones del Millonario y el director técnico será quien decida su futuro.

“No quería dejar pasar este momento para saludar y agradecer a toda la gente de Manizales, en especial al mundo Once por este tiempo vivido y por cómo me trataron. Deseándoles todo el éxito del mundo para lo que viene, no tengo dudas que con trabajo y su gran hinchada se va a salir adelante! Gracias por todo”, escribió el hijo del Muñeco en sus redes para despedirse.