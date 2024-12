El crecimiento económico de Boca y River en los últimos años generó un sinfín de novelas de mercado en el que los dos equipos más convocantes pujaron por distintas figuras al mismo tiempo. En la antesala al inicio del 2025, Lucas Zelarayán fue sondeado por el Xeneize y el Millonario, pero ya se confirmó su nuevo destino en la Liga Profesional.

El talentoso volante que supo vestir la camiseta de la Selección de Armenia logró destrabar el conflicto que mantenía con el Al-Fateh SC de Arabia Saudita y en las últimas horas firmó la rescisión de su contrato, quedando en libertad de acción para elegir su próximo club.

Es ahí donde el corazón mandó. Belgrano lo llamó y bastaron pocas palabras para llegar a un acuerdo, por lo que Zelarayán se convertirá en refuerzo del Pirata para iniciar el Torneo Apertura 2025 de la LPF.

Según lo informó el periodista de BOLAVIP, Germán García Grova, el ex Columbus Crew y Tigres de México, objetivo de mercado de Boca, River, San Lorenzo y otros clubes más, firmará su nuevo contrato en Belgrano hasta diciembre de 2026.

Lucas Zelarayán regresará a Belgrano. (Foto: IMAGO)

Considerado uno de los talentos más importantes que dio Córdoba en el siglo XXI, Zelarayán volverá a vestir la camiseta del Pirata a casi una década de su despedida. En total fueron 81 partidos para él con la casaca celeste, aportando 10 goles y seis asistencias durante su estadía.

El regreso al fútbol argentino se produce exclusivamente por el interés del jugador en volver al país, intención que movilizó a Belgrano para buscar su regreso. En el camino hubo intentos de todo tipo para que Lucas termine su experiencia en el extranjero. Sin ir más lejos, Marcelo Gallardo lo pidió para River.

“De River no hablé con Marcelo Gallardo, pero sí con Enzo Francescoli. No se dio la posibilidad de ir por negociaciones, pero no me arrepiento de haber jugado esos cuatro años en Tigres y hoy estar en la MLS”, aseguró en 2015 antes de marcharse del Pirata.

Del otro lado de la vereda, más precisamente en Brandsen 805, Boca lo buscó seriamente desde mediados de 2023. El problema fue el alto monto pretendido por el Columbus Crew de los Estados Unidos, que exigían algo más de 14 millones de dólares para desprenderse de su figura. Al enterarse que quería volver al país, el Xeneize hizo sus averiguaciones, pero Belgrano siempre fue la única opción para él. Novela terminada.

