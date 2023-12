El futuro de Franco Armani en River estuvo en discusión muchas veces durante el año. El arquero tuvo altibajos en el transcurso del 2023 y la posibilidad de irse antes de tiempo se puso sobre la mesa. Finalmente, el 1 tomó una decisión y se la comunicó a las autoridades.

“Armani le confirmó a los dirigentes que se queda todo el 2024”, informó el periodista Nicolás Distasio desde Santiago del Estero, donde el Millonario buscará ganar para cerrar el año con un título. De esta manera, el campeón del mundo seguirá parándose bajo los tres palos del Monumental por una temporada más.

De esta manera, queda descartada cualquier posibilidad de que River incorpore otro jugador en el puesto, ya que tanto el Pulpo como Centurión seguirán en la institución. Teniendo en cuenta que el contrato de Armani termina en diciembre del año próximo, habrá que ver si Martín Demichelis le da más rodaje al hoy arquero suplente.

Los números de Franco Armani en River

Franco Armani es uno de los mejores arqueros de la historia del club y los números lo avalan: lleva 260 partidos disputados y 116 vallas invictas. En total, le convirtieron un total de 207 goles.

A lo largo de estos años, el Pulpo consiguió 8 títulos con el buzo de arquero del Millonario. Ganó una CONMEBOL Libertadores (2018), una Recopa (2019), dos torneos locales (2021 y 2023), una Copa Argentina (2019), 2 Supercopas (2017 y 2019) y un Trofeo de Campeones (2021).

Qué dijo Armani sobre la salida de Enzo Pérez

Consultado sobre la posible salida del capitán y referente, Armani decidió mantenerse al margen y no confirmar la noticia. “Ningún jugador le ha manifestado al cuerpo técnico o al grupo que van a salir de la institución o si se van a quedar. Todavía no han tomado la decisión”, declaró en conferencia de prensa.

“Enzo es el capitán, un ídolo y ojalá se quede”, cerró.

Armani sobre los penales y las críticas

“Desde que estoy en River, no me fue bien en los penales, es la realidad. No me fue bien”, se sinceró el 1 en diálogo con la prensa. Sobre los cuestionamientos, fue claro: “La verdad, te soy sincero, me mantengo al margen de las críticas. Yo sé que existen y siempre van a existir“.

Y agregó: “Mientras las críticas sean constructivas, las voy a tomar de buena manera, pero no le doy importancia. No estoy al tanto de las críticas, no me pongo a leer y no me pongo a escuchar”.