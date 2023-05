Franco Armani no está pasando por su mejor momento con la camiseta de River. El arquero acumula varios errores consecutivos que le costaron puntos al equipo de Martín Demichelis y despertó varias críticas. Daniela Rendón, su esposa, no se quedó callada en sus redes sociales.

“Siempre será más fácil atribuirle la culpa al otro, pero por qué no hablan de las 2 que saco en el partido. Ahhhh no, verdad que eso no lo ven”, escribió en su cuenta de Twitter. Pero lo que más repercusión tuvo fue lo que vino después, cuando un hincha de Atlético Nacional le respondió.

“Ya es hora que se devuelvan, ¿sí? Gracias”, escribió el simpatizante del club colombiano, implorando por el regreso del Pulpo. Lejos de ignorar el mensaje o descartar esa posibilidad, Daniela contestó con unos emojis de un avión, despertando la ilusión de todos los hinchas del Verdolaga.

“No me ilusiones así”, “acá te amamos, Franco, venite”, “vuelvan para ganar la tercera”, “no me hagas emocionar”, fueron solo algunos de los comentarios de la gente de Atlético Nacional ante la respuesta de Rendón. Su contrato es hasta diciembre de 2024…