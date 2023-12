La fuerte autocrítica de Armani por su desempeño en los penales: "No me fue bien"

Los penales vienen siendo una piedra en el zapato para River y, sin lugar a dudas, el que más lo sufre es Franco Armani. En la conferencia de prensa previa a disputar el Trofeo de Campeones ante Rosario Central, el arquero habló del tema y fue autocrítico.

“Desde que estoy en River, no me fue bien en los penales, es la realidad. No me fue bien”, reconoció el campeón del mundo, que agregó: “Yo creo que lo más importante es, a la hora de patear, estar bien mentalmente, tomar buena decisión, ir concentrado a patear ese lado. Pasa, fundamentalmente, por estar bien de la cabeza. Vos podés practicar todos los penales que quieras en la semana, pero a la hora de ir a ejecutar un penal, si no estás firme y lúcido, puede pasar lo que pasó el otro día”.

Sobre los cuestionamientos, fue sincero: “La verdad, te soy sincero, me mantengo al margen de las críticas. Yo sé que existen y siempre van a existir. Mientras sean constructivas, las voy a tomar de buena manera, pero no le doy importancia. No estoy al tanto de las críticas, no me pongo a leer y no me pongo a escuchar”.

“La idea es tratar de resolverlo durante los 90 minutos. Después, a la hora de los penales, como se dice, es una lotería. Es suerte también, vamos a ser realistas, influye mucho”, soltó el Pulpo. Y cerró: “Mañana trataremos de hacer un buen partido, de poder ganarlo durante los 90 minutos. Si hay alargue, poder definirlo. Y si hay penales, que la suerte esté de nuestro lado”.

Fatura Broun, la contracara de Armani

A su lado, justamente, estaba el arquero de Rosario Central, que viene de darle la Copa de la Liga con 2 definiciones por penales ganadas. Lejos de subirse a un pedestal, el 1 del Canalla defendió a su colega.

“Me han llegado comentarios que también lo han criticado a Arias (por los penales vs. Racing). Me parece injusto. Es fácil hablar de afuera, tirado en un sillón o en la tribuna, sin presión, tranquilos. Hay que estar parado abajo de los tres palos, con la responsabilidad que eso conlleva. Es ingrato el puesto, uno se acostumbra a eso”, expresó.

Recordando el reciente cruce ante el Millo en la semi, donde no le convirtieron ni uno de los cuatro penales, soltó: “Yo me tenía mucha fe. Me tenía confianza. Son momentos. Con la gente de análisis de video y el entrenador de arqueros con Juvenal y Axel Werner, intentamos ver los pateadores, ver posiblemente a dónde puede llegar a patear, pero después es toma de decisión en el momento”.

Y cerró: “El pateador puede cambiar. Son decisiones que se resuelven en segundos ahí, en ese momento. Más allá de que me preguntabas que si analizamos y vemos y todo. Y sí, se hace eso, pero después son decisiones en el momento”.