River aceleró en el mercado de pases y, además de la inminente llegada de Ramiro Funes Mori (hay acuerdo de palabra), cerrará más refuerzos. El Millonario prepara al plantel de cara a lo que será el exigente segundo semestre y para eso también deberá desprenderse de varios jugadores.

Martín Demichelis sabe que hay jugadores que no serán tenidos en cuenta y que lo mejor es buscarles alguna salida. Micho sabe que tiene que dejar ir algunos nombres para no tener un plantel demasiado numeroso y uno de los que no sumó minutos en 2023 encamina su nuevo destino.

Se trata de Agustín Fontana, que tiene muy avanzada su salida hacia Sarmiento de Junín. El delantero, que entrena con el plantel profesional pero no está en la consideración del DT, podría llegar al Verde en las próximas horas, según lo informado por el periodista Germán García Grova.

Fontana había regresado a River tras su préstamo por Defensa y Justicia y estuvo varias semanas entrenándose en contra turno. Por una serie de cuestiones personales, Demichelis autorizó a que se sume al grupo aunque no tuviera chances de jugar. Fin de ciclo.

Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Profesional

1- River: 54 puntos

2- Talleres: 44

3- San Lorenzo 42

4- Lanús: 40

5- Defensa y Justicia: 39

Qué le queda a River en la recta final de la Liga Profesional