Tras su despedida, Lionel Messi dejó un regalo especial en el Estadio Monumental: “Para la gente de River con mucho cariño”

El astro fue homenajeado por la institución de Núñez en su último partido con la Albiceleste y todo quedará reflejado en el Museo River.

La Selección Argentina cerró una etapa dorada con el retiro de Lionel Messi a nivel internacional. Ante Benín, el delantero se despidió del público en una última función en el Estadio Monumental en la que no faltaron sus goles y tampoco los homenajes.

En un evento repleto de sorpresas para el rosarino, River Plate también lo agasajó e incluso lo hizo socio honorario por su trayectoria con la Albiceleste. Pero también hubo un momento para que el máximo goleador de la Selección Argentina dejara un presente para los hinchas del Millonario.

La cuenta oficial de River compartió imágenes de la firma de una camiseta por parte de Messi, que ya es exhibida en el museo de la institución junto a una réplica del carnet que le entregaron este martes.

“Para la gente de River con mucho cariño, Leo”, escribió el capitán en la parte trasera de la camiseta de su retiro junto al ’10’ que supo portar con excelencia durante más de dos décadas con la Selección Argentina.

"Para la gente de River con mucho cariño, Leo" ✍️⚪🔴⚪



Tras su reconocimiento como Socio Honorario, en la inolvidable jornada de su despedida de la Selección, el capitán argentino autografió su última camiseta albiceleste, dedicada a los hinchas de River.



El Presidente… pic.twitter.com/6ogYAMP64L — River Plate (@RiverPlate) October 7, 2026

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Los números de Messi en el Estadio Monumental

En su trayectoria con la Albiceleste, Messi disputó 29 compromisos entre todas las competencias en la casa de River Plate y se retiró invicto. Fueron 23 victorias, 6 empates y ninguna derrota, con 20 goles en el historial del astro.

Esos gritos posicionan al Monumental como el tercer estadio donde más anotó en su carrera, a la par con el Parque de los Príncipes de PSG. Los primeros son el Camp Nou de Barcelona (396) y el Chase Stadium (47), la antigua casa de Inter Miami.

Datos clave

Lionel Messi donó una camiseta dedicada para ser exhibida en el Museo River.

donó una camiseta dedicada para ser exhibida en el Museo River. River Plate homenajeó al capitán argentino entregándole un carnet de socio honorario.

homenajeó al capitán argentino entregándole un carnet de socio honorario. 20 goles en 29 partidos es el historial invicto de Messi en el Monumental.