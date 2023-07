Finalizada la Liga Profesional, el River de Martín Demichelis se encuentra trabajando sin cesar en la preparación del partido de ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, frente a Internacional de Porto Alegre, mientras que la dirigencia hace lo propio en el mercado de pases.

Es que, tras las llegadas de Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori, ambos inscriptos en la lista de buena fe de la Libertadores, el Millonario sigue negociando para incorporar más refuerzos, como son los casos de Manuel Lanzini o Gonzalo Martínez.

Otro de los deseos que tiene el entrenador Demichelis, es Joaquín Pereyra, mediocampista ofensivo de 24 años que juega en Atlético Tucumán, y que tras la victoria de su equipo por 2 a 0 como visitante frente a Central Córdoba, habló sobre la posibilidad de llegar a Núñez.

“Todavía soy jugador del club, hoy hicimos un esfuerzo enorme para lograr los 3 puntos. Ahora en este receso voy a ver qué pasa, charlar con el club a ver qué es lo mejor. Estoy muy contento en lo personal por el momento que estoy viviendo y lo estoy disfrutando mucho”, comentó.

La negociación, no será para nada fácil, ya que desde la dirigencia del equipo tucumano no están de acuerdo de vender a una de sus figuras. “Ahora no estamos dispuestos, priorizamos lo deportivo, el jugador se tiene que quedar en Tucumán. Atlético Tucumán hace mucho esfuerzo para traer jugadores”, dijo Mario Leito, presidente del Decano.

Mercado de pases de River Plate 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades

Altas Bajas Interesan Ramiro Funes Mori (Cruz Azul) Felipe Salomoni (Guaraní) Sebastián Boselli Facundo Colidio (Inter) Manuel Lanzini Gonzalo Martínez Joaquín Pereyra

El próximo partido de River

El equipo dirigido por Martín Demichelis recibirá el martes 1ero de agosto a Internacional de Porto Alegre por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00.