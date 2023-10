San Lorenzo disputó la fecha 7 que será la fecha de todos los clásicos donde recibió a Huracán y pudo empatarlo sobre el final. El encuentro lo abrió Huracán y sobre el final, tras un penal a favor, Bareiro cambió penal por gol y al festejarlo con un bigote aseguró: “el bigote es para un tío de Paraguay”. Aunque generó disturbios en los bancos.

“Lindo empatarlo de esta forma con diez hombres, la verdad es que este grupo siempre da todo hasta el final, estoy muy contento por eso, era un partido que no lo podíamos perder, San Lorenzo no pierde contra este rival acá en casa”, aseguró Bareiro sobre el encuentro que San Lorenzo tuvo la expulsión de Hernández por doble amarilla y donde además siguió la racha de no perder el clásico de local desde 2001.

Sobre el equipo el jugador aseguró: “Demostramos que tenemos carácter, que siempre vamos para adelante, en algún momento vamos a cosechar los tres puntos y escalar en la tabla, hoy nos vamos contentos por el sacrificio, no tanto porque queríamos darle la victoria a la gente, pero muy contento por el sacrificio del equipo”.

El equipo de Diego Martinez comenzó ganando y sobre el final tras un penal el conjunto de Ruben Insua pudo empatarlo: “El empate es justo, lo buscamos desde el principio, todavía no vi la jugada del primer tiempo, creo que fue una mano en el área, pero bueno nosotros tenemos que seguir trabajando, sacrificandonos, es el camino al éxito, no hay otra cosa, humildad, sacrificio y seguir metiendole. Para hacer valer estos puntos que venimos cosechando de a uno de a uno, tenemos que hacernos fuertes el siguiente partido.”

El jugador además esta semana tuvo la citación a la Selección de Paraguay, un sueño que deseaba hace mucho: “La selección es un sueño que tenía por cumplir , recibí el llamado tan ansiado que estaba esperando así que muy contento por eso”.