Hace ya varios años que San Lorenzo logró posicionarse como uno de los clubes argentinos más conocidos en el mundo. Luego de la asunción del Papa Francisco, quien se encargó de repartir sanlorencismo en cada ocasión que tuvo, el Ciclón logró disputar amistosos internacionales y meterse en la órbita de las mejores ligas del mundo.

Sin embargo, su presencia a nivel mundial no termina ahí. La reconocida revista "Four Four Two" realizó un ranking en donde confeccionó una lista de los mejores escudos del mundo del deporte, y el de San Lorenzo aparece en el puesto 84.

En el momento de explicar los motivos por los cuales se metió en el ranking, la revista nombró a su Santidad y halagó la combinaciónes de colores: "El Papa Francisco es un gran fanático y su estadio es increíble. Pero eso no es todo lo que los hace geniales: nos encanta ese escudo con pasión. Cumple muchos requisitos: escudo, rayas, tipografía elegante y colores elegantes. ¡Muy bonito!".

En el resto del ranking, se encuentran otros tres escudos del fútbol argentino: el de Boca en el puesto 18, Newell's con el 63 y River con el 81.