Pocas transiciones en River fueron tan bruscas como la que se dio tras la salida de Martín Demichelis y el regreso de Marcelo Gallardo. Disconforme por cómo estaba armado el plantel, el Muñeco exigió un importante esfuerzo para salir al mercado de pases y llegaron figuras de la talla de Germán Pezzella y Marcos Acuña, relegando a otros jugadores dentro del equipo que hoy no gozan el mismo rodaje que antes.

Quizás, el caso más emblemático en el presente del Millo sea el de Pablo Solari . El ex Colo-Colo llegó antes que el Muñeco termine su primer ciclo en el club y Micho lo tenía prácticamente como una fija, pero bajo la actual gestión no ve minutos de juego hace más de un mes, en el empate contra Gimnasia (1-1) en La Plata.

Otro de los futbolistas que bajó considerablemente la cantidad de tiempo en cancha fue Milton Casco , que apareció como opción ante el nivel mermado de Enzo Díaz pero que desde la llegada de Marcos Acuña prácticamente está tercero en la fila para ocupar la banda izquierda. Fueron 15 partidos en 2024 entre todas las competencias para el campeón en Madrid, de los cuales solo tres fueron con Gallardo y dos como titular, ambos en el inicio del ciclo (Gimnasia y Huracán).

Si de laterales hablamos, el presente de Agustín Sant’Anna tampoco es alentador. River lo pagó en 3 millones de dólares a principios de año con el objetivo de volver a encontrar un “4” que sea indiscutido en el XI, pero nada de eso ocurrió. Fueron 13 partidos con Martín Demichelis en el banco y, por ahora, cero minutos con Gallardo, sobre todo desde la llegada de Fabricio Bustos.

Sant’Anna no jugó con Gallardo pese a ser convocado para la selección uruguaya. (Foto: IMAGO)

Por otro lado, mencionar a Ramiro Funes Mori en esta lista podría generar un sinfín de asteriscos a la hora de repasar los motivos por los cuales prácticamente no jugó en 2024. El Mellizo dijo presente en cinco partidos en febrero con Micho, pero una lesión en la rodilla lo discontinuó y, lógicamente, su nivel no fue el mismo. Es así que solo jugó un partido con el Muñeco, completando 90 minutos ante el Lobo, pero luego se convirtió en un habitual desafectado en las convocatorias. ¿Habrá cambio de marcha?

El caso Villagra, ¿el jugador a recuperar para Gallardo?

Ahora, pasamos al extraño caso de Rodrigo Villagra , el mediocampista por el cual el Millonario pagó un monto bruto superior a los 10 millones de dólares en la operación para sacarlo de Talleres. De los 23 partidos que disputó este año con River, apenas 13 fueron como titular y todos en el ciclo de Martín Demichelis.

Con cinco encuentros con el Muñeco, en los cuales nunca superó los 45 minutos en cancha, el actual DT del Millonario busca encontrar la mejor versión de Villagra para dejar de considerarlo como pieza de rotación. Sin embargo, pese a la exigente pretemporada y los trabajos enfocados en su recuperación futbolística, el ex Talleres también padece el gran presente de Matías Kranevitter como volante central, otro de los motivos por los que no puede ingresar al once. No están las condiciones dadas hasta el momento para ser titular.