Conocé cuándo se estrena el Líbero vs. Lionel Scaloni y cómo ver la nueva edición del segmento con la participación del técnico de la Selección Argentina.

¿A qué hora se estrena el Líbero vs. Scaloni y dónde verlo?

La actualidad de la Selección Argentina agiganta las figuras de Lionel Messi, Ángel Di María y el resto de las estrellas del plantel. Sin embargo, también pone en el centro de la escena a uno de los máximos responsables del presente que atraviesa el combinado nacional: Lionel Scaloni, que promete brindar detalles inéditos de su vida en la nueva edición del Líbero vs.

El técnico de la Albiceleste es el protagonista de la entrega más reciente del segmento que atrae la atención de todos los hinchas. La sección, que forma parte del programa Líbero que se emite a través de TyC Sports, suele presentar a diferentes jugadores y entrenadores en una faceta más distendida, lo cual ocasiona que revelen secretos desconocidos hasta la fecha.

En este escenario, teniendo en cuenta los antecedentes y con la proximidad del Mundial de Qatar 2022, los fanáticos se encuentran expectantes por observar la entrevista al estratega que comandó al seleccionado a la conquista de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

El vínculo con Messi, con qué futbolista del equipo se compara y su relación con su esposa Elisa Montero son algunos de los temas que se abordarán durante uno de los capítulos más esperados por los simpatizantes, que desean conocer en profundidad a la persona que estableció un antes y un después en la historia de la Selección.

¿Cuándo se estrena el Líbero vs. Lionel Scaloni?

Según se anunció de manera oficial, el Líbero vs. Lionel Scaloni saldrá por primera vez al aire HOY, jueves 3 de noviembre. La emisión de Líbero comienza a las 14:00 horas, pero el mencionado segmento tendría lugar unos minutos más tarde y es probable que se emita por partes teniendo en cuenta la extensión y la expectativa generada por la entrevista.

¿Dónde ver el Líbero vs. Lionel Scaloni?

El segmento será transmitido EN VIVO a través de la pantalla de TyC Sports, mientras que también se podrá seguir EN DIRECTO y ONLINE por TyC Sports Play. Más tarde, también se podría encontrar en el canal de YouTube de TyC Sports.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre Lionel Messi?

En uno de los adelantos del Líbero Versus, el DT se refirió al liderazgo del capitán del seleccionado después de que se revelara la arenga que brindó antes de la victoria frente a Brasil en la final de la Copa América 2021, que se disputó en el Estadio Maracaná.

"Su palabra vale mucho más que cualquier otra, siempre tiene la palabra justa. Cuando habla, todo el mundo lo escucha. Transmite otra cosa, es la realidad. Sobran las palabras cuando termina de hablar él, hay veces que es mejor no hablar. No me sorprende porque se nota que lo siente, que sus compañeros lo sienten también y eso está bueno", destacó.

¿Quién es el periodista que hace el Líbero Versus?

El encargado de realizar las entrevistas del Líbero Versus es el periodista Matias Pelliccioni, quien trabaja en TyC Sports desde hace más de 15 años.