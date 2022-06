Con un presente bastante irregular en el fútbol alemán, Lucas Alario disfruta de sus últimos días de vacaciones en el país preparándose para una pretemporada muy importante de cara a su futuro inmediato ya que se juega a todo o nada por un lugar en Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Decidido a quedarse con uno de los 26 lugares que tendrá Lionel Scaloni, el Pipa analizó sus probabilidades sin ningún tipo de filtro y fue muy sincero: "Sé que tengo que hacer una buena temporada, a lo mejor tengo la posibilidad", comenzó declarando Alario junto al staff de Fútbol 90 por ESPN.

Sin embargo, el ex goleador de River deslizó que "a lo mejor para el técnico ya estoy afuera". Un pensamiento que Alario ve así debido a que "cuando me toco estar no pude hacerlo por lesiones o porqué el técnico prefirió a otros". Esto, haciendo referencia a que no juega con la albiceleste desde noviembre del 2020.

Lesiones o decisiones de Lionel Scaloni que le dieron más lugar a jugadores como Joaquín Correa o Julián Álvarez en la consideración del entrenador: "Se que la remo de atrás en Argentina", confesó. Igualmente, el delantero que está en el radar del Frankfurt de la Bundesliga aún no se da por vencido.

Buscando convencer al entrenador de la Selección de que merece un lugar en la lista, Lucas Alario se mostró decidido y reconoció que "me juego un lugar en el Mundial" por lo que tratará de "hacer todo lo que esté a mi alcance" para cumplir el gran objetivo: "Mi sueño es estar".