Baja en la Selección Argentina: Lionel Scaloni pierde a un jugador que no estuvo frente a Chile

Pese a que Lionel Scaloni no pudo viajar a Chile para acompañar a su equipo, la Selección Argentina ganó y le dio la tranquilidad al entrenador de poder rotar el once inicial que saldrá el martes por la noche a defender el invicto en Córdoba ante la Selección de Colombia. Una idea que no podrá tener a uno de los jugadores que el DT quería ver en cancha,

Sin minutos ante los Chilenos en Calama, la inclusión del jugador que la rompe en la actual temporada de la Premier League era muy importante para Lionel Scaloni ya que ocupa uno de los puestos en los que el entrenador no termina de definir una alternativa fija para una posible convocatoria en Qatar 2022.

Luego de conocerse que tenía COVID-19 en su arribo a la Argentina, Alexis Mac Allister continúa dando positivo en los testeos PCR y de esta manera, la delegación Argentina decidió liberarlo para que se recupere tranquilo de la enfermedad y vuelva a Inglaterra para retomar los entrenamientos con su equipo.

Con un gran presente en el Brighton de la liga inglesa, el ex volante de Boca y Argentinos Juniors era uno de los jugadores que Scaloni quería ver si o si en cancha junto a Emiliano Buendía aprovechando la ausencia de Messi. Sin embargo, como Mac Allister dio positivo, el hombre del Aston Villa quedó desafectado por ser contacto estrecho.

Si bien Alexis Mac Allister, la suerte de Emiliano Buendía podría ser distinta y se espera saber si estará presente en el estadio de Córdoba. Por lo pronto, se conoce que la Selección Argentina llegará el día lunes a las 20 horas a la provincia para disputar un partido que tendrá lleno total de los hinchas argentinos.