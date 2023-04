El nivel de Claudio Echeverri en la Selección Argentina Sub 17 lo postula para ser parte del plantel que participará de la Copa Mundial Sub 20.

Claudio Echeverri, con sus participaciones en el Campeonato Sudamericano Sub 17 de Ecuador 2023, se ubicó en la órbita de las promesas de la Selección Argentina. Su buen nivel está siendo tan considerado puertas adentro en AFA, que ya empezaron a plantearse si no sería una buena opción para la Copa Mundial Sub 20 que se jugará en el país.

Es que, al parecer, el combinado albiceleste podría tener inconvenientes para contar con las estrellas que tenía en mente, como Alejandro Garnacho y Matías Soulé. Ambos son tenidos en cuenta por sus entrenadores en Manchester United y Juventus, respectivamente, por lo que en AFA fueron alertados de la posibilidad de que no los cedan para el campeonato global.

Ahí es donde radica la opción de incluir a Claudio Echeverri, claramente, la máxima figura de la Selección Argentina Sub 17 comandada por Diego Placente en lo que va del Sudamericano de Ecuador. Hasta entonces suma cuatro presencias, con las cuales acumula cuatro goles (una Venezuela, dos a Perú y uno a Chile) y tres asistencias.

Sergio Agüero, el caso más representativo de un jugador Sub 17 en una Selección Argentina Sub 20

Sergio Agüero disputó con la Selección Argentina de Francisco Ferraro el Mundial de Países Bajos 2005 con apenas 17 años. Acompañó a Lionel Messi en la consagración que se dio gracias al 2 a 1 en la Final sobre Nigeria. Y dos años más tarde, ya como la pieza fundamental del equipo de Hugo Tocalli, alzó el trofeo de la Copa Mundial de Canadá 2007 al vencer 2 a 1 a República Checa. En total registró seis goles y seis asistencias en 11 partidos.