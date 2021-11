La Selección Argentina de Lionel Scaloni completó unas Eliminatorias perfectas y, tras sortear una difícil doble fecha de clásicos ante Uruguay y Brasil, dirá presente una vez más en la máxima cita del fútbol mundial. Un hecho que se repitió en las últimas trece ediciones de la Copa del Mundo.

Con dos títulos mundiales obtenidos en 1978 y 1986, el equipo argentino viene dando el presente ininterrumpidamente en la Copa desde el certamen que se disputó en Alemania durante 1974 con la particularidad de clasificar en doce ocasiones a la segunda ronda del Mundial. Solo quedó eliminado prematuramente en 2002.

A su vez, la Selección nacional lleva una interesante marca de haber sorteado positivamente casi el 100% de las Eliminatorias sudamericanas que disputó ya que solo quedó eliminado del Mundial de 1970. Si bien son cuatro las Copas que Argentina se ausentó, las otras tres fueron por motivos políticos.

El primer Mundial en el cual Argentina no participó fue Francia 1938. Para esta Copa, el equipo nacional decidió no participar ya que desde la AFA alegaban que el torneo debía alternarse entre los continentes y no jugarse dos veces en el mismo (Italia 1934 fue el anterior).

Algo similar a lo ocurrido en el 38 es lo que pasó en Suiza 1954. Como la FIFA había confirmado la Copa en Suecia para 1958, la Selección Argentina volvió a protestar y decidió no dar el presente en la Copa. Algo que si haría en el 58, una actuación que actualmente se conoce como "El desastre de Suecia" debido a la actuación de la Albiceleste.

Finalmente, el otro Mundial en el cual Argentina no se presentaría sería la Copa del Mundo de 1950 ya que estaba la AFA en conflicto con la confederación brasileña de fútbol y a modo boicot decidió plantar bandera para no jugar la cita.

Teniendo en cuenta estos números, Argentina jugó 17 Mundiales en su historia de los cuales ganó dos y solo quedó eliminado en primera ronda durante una sola cita. Vale destacar que el jugador que más goles marcó en una Copa con la Selección fue Guillermo Stabile en 1930 con ocho anotaciones.