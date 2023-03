Si hay alguien que entiende a la perfección su rol y como realizarlo de la mejor manera en la Selección Argentina, ese es Rodrigo De Paul. El "Motorcito" de la Scaloneta es el encargado de hacer el trabajo más sucio dentro de la cancha con la exigencia al máximo desde lo físico para desgastar rivales y recuperar en zona alta la pelota. Además, es de los que más movilidad demuestran en todo el campo de juego para ser opción de pase, por lo que es de los futbolistas más determinantes del seleccionado campeón del mundo.

En lo que fue Qatar 2022, RDP no tuvo su mejor inicio y la Selección lo sintió, ya que la derrota contra Arabia y la incertidumbre ante México en los primeros minutos de dicho partido estuvieron directamente relacionadas a la merma en el rendimiento del volante nacido en Sarandí.

Sin embargo, luego de aquel complicado arranque, tanto él como la Albiceleste se repusieron y ya todos sabemos como terminó la historia. Y para rememorar toda la proeza mundialista de principio a fin, De Paul pasó por el canal de YouTube de AFA Estudio para hablar con Morena Beltrán en la sección "Camino a la Tercera" y allí dejó mucha tela por cortar.

Desde su lesión en pleno Mundial y la que dejó afuera a Gio Lo Celso en las vísperas de la convocatoria hasta su cariño especial por Lionel Scaloni y su mejor partido en la Copa, el cual, según él mismo, fue ante Polonia en fase de grupos o el de Australia en octavos de final. Además, De Paul sorprendió al hablar de ese encuentro ante los Socceroos, ya que en su perspectiva, fue el cotejo más difícil de todo el Mundial.

Sí. Ni los cuartos con Países Bajos, ni la final con Francia, ni la derrota con Arabia. Para el "Motorcito", los australianos fueron el encuentro más complicado. Sobre esto, RDP soltó: "Fue un partido bastante redondo pero son esos que terminan siendo los más difíciles porque el rival no tiene nada que perder. El rival llegaba hasta ahí, cumplió su objetivo y todo lo que venga de ahí en más era un regalo. Cuando no tenés nada que perder jugás de otra manera. Leo (Scaloni) dijo que este partido fue el más difícil de preparar y tiene razón, no sabíamos a qué equipo nos enfretábamos y teníamos nosotros la presión". Así, para De Paul este fue el fundamento para confirmar que el duelo con Australia de octavos de final fue el más duro de Qatar 2022. ¿Coincidís?