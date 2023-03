Lautaro Martínez es una pieza clave de la Selección Argentina en el ciclo de Lionel Scaloni. Su Copa del Mundo no fue la mejor, ya que llegó con molestias en su tobillo y tuvo que jugar infiltrado, pero así y todo supo ser clave para el equipo y para el plantel y consagrarse como campeón junto con toda la delegación.

En lo que fueron los históricos festejos en Argentina una vez que regresaron de Qatar, más de 5 millones de personas salieron a la cancha a celebrar con los futbolistas, quienes se encontraron en un micro descapotable que los intentó llevar hasta el Obelisco recorriendo toda la ciudad pero terminó siendo imposible.

En las más de cuatro horas paseando por el micro a pura alegría, se pudo ver a los jugadores argentinos en un estado de felicidad absoluta, donde además los acompañó un fuerte día de sol que quedó impregnado en la piel de los campeones del mundo con quemaduras y, como si esto fuese poco, también todos tenían varias copas de más.

Fue justamente Lautaro Martínez quien este miércoles contó cómicas historias de lo sucedido en aquellos festejos, incluso mandando al frente a algunos compañeros a pura risa. En diálogo con TyC Sports, el Toro comentó: "El colectivo aceleró y se metió para la derecha, nosotros no sabíamos nada pero estaban ahí esperándonos los helicópteros. Yo le tengo un miedo a los helicópteros, pero no me costó subirme porque tenía un pedo bárbaro, ja. En la caravana, había champagne, Speed, fernet, cerveza, pero no había hielo, imagínate. De todo, menos agua. Ni habíamos comido".

Luego, expresó que no era el que peor estaba en cuanto a la ebriedad: "Había alguno de los chicos que estaba saltando en el helicóptero. Alexis (Mac Allister) y Julián (Álvarez) estaban peor que yo, no nos importaba nada, ja. Ahí fuimos al predio de Ezeiza que era lo más cerca posible", expresó mientras soltaba carcajadas en el medio. Sin dudas, un momentazo en los festejos del campeón del mundo.