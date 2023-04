A inicios de febrero del año pasado, tras su participación en el Argentina Open, Juan Martín Del Potro confirmó su retiro del tenis después de luchar con una lesión en su rodilla derecha que desde hacía tiempo no le venía permitiendo sentirse como quería en una cancha. Lo hizo entre lágrimas y dándose el gusto de jugar en el país para recibir una última gran ovación.

A fines de ese mismo año, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni y conducida dentro del terreno de juego por Lionel Messi logró coronarse campeona mundial en Qatar, un muy anhelado título que se negaba desde 1986, donde el que brilló fue uno de los grandes ídolos de Delpo: Diego Armando Maradona.

El mes pasado, el tandilense había confesado que había hecho una promesa para el caso que Argentina conquistara su tercera estrella mundialista y que consistía ni más ni menos que en salir del retiro. Recientemente, no solo confirmó que va a cumplir, sino que además lo hará disputando uno de los torneos más importantes del mundo.

"Voy a estar en el US Open", le dijo Delpo a la prensa de Miami, ciudad en la que ya se está entrenando para llegar en las mejores condiciones al último Grand Slam del año, en el que ya supo hacer historia coronándose como campeón en 2009, derrotando en una épica final nada menos que a Roger Federer.

Cabe destacar que, para poder jugar el US Open, el tandilense necesitará una invitación especial de la organización del torneo, ya que está sin ranking desde su último partido como profesional. Con seguridad, esto no será un problema para Delpo, que es muy querido por los amantes del tenis en New York, al igual que por los organizadores del evento.