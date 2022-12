Todo ocurría en paz, con muchísima alegría y no se lamentaban víctimas fatales ni heridos de gravedad. A pesar de que los jugadores de la Selección Argentina no lograron llegar al Obelisco porteño y retornarán hacia el Predio de Ezeiza, aunque aún no está definido si viajarán en helicóptero hacia Casa Rosada.

Después de más de 4 horas desde que salieron del recinto ubicado a un costado de la Autopista Ricchieri, donde los futbolistas de la Scaloneta se dedicaron a celebrar con miles y miles de hinchas que se acercaron hasta la zona, la gran cantidad de público que salió a las calles para celebrar, impidió que el micro pudiera dirigirse hacia el Microcentro porteño.

Pero, en medio de la algarabía y de la celebración, llegó la locura y el descontrol. En uno de los puentes que cruzan a la Autopista Ricchieri, dos personas se dejaron caer en altura y solamente una de ellas pudo caer dentro del micro que trasladaba a los futbolistas campeones del mundo. Mientras que el restante cayó sobre la parte trasera del ómnibus y desde allí terminó golpeando con el suelo.

Hasta el momento, no se ha confirmado que ambos tuvieran lesiones de gravedad, a pesar de que sí se encuentran doloridos por los golpes que se ocasionaron. Es una situación que no tiene precedente alguno, y a pesar de que la alegría reina en el pueblo, estuvo al borde de verse empañada por una tragedia.