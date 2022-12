Desde adentro de la Selección no tuvieron filtro con los críticos: "Nos perdimos 10 años de Messi"

En el lapso de los últimos 18 meses, la Selección Argentina logró ganar la Copa América en el Maracaná ante Brasil, la Finalissima frente a Italia en Wembley y ni más ni menos que el Mundial en Lusail ante Francia. Todo esto, con un equipo brillante pero con Leo Messi como la máxima figura del seleccionado y de cada torneo ganado en sí.

Con un rol de liderazgo absoluto dentro y fuera de la cancha, el 10 comanda al plantel argentino en uno de los tiempos más ganadores de toda la historia para la Selección y con todo esto obtenido gracias también a la dirección técnica de Lionel Scaloni. Así, quedaron atrás la seguidilla de 28 años sin títulos oficiales en la Mayor y 36 sin la del Mundo y todo esto en muy poco tiempo, logro digno de quedar sostenido en la historia de nuestro país.

Al margen de lo fuerte que se vio el carácter de líder en Messi durante este Mundial, lo cierto es que esto es parte de su personalidad constantemente y en la Selección se lo ha visto muchas veces así, y así lo dejaron en claro desde adentro, con una contundente declaración de una persona que lo conoce a la perfección.

En concreto, fue Marcelo "Dady" D'Andrea, fisioterapeuta de la Selección, quien salió al cruce a hablar de Leo, con quien posee una buena amistad fuera de la Albiceleste y desde el 2005 comparten tiempo en las concentraciones. En diálogo con D-Sports Radio, D'Andrea soltó: "La gente no lo nota, pero se nos está yendo un líder groso. Nos perdimos 10 años de Messi, porque se va un gran líder que muchas veces fue criticado".

"Siempre que lo criticaron, Messi me enseñó que había que callarse y seguir laburando. Que con el laburo se iba a lograr todo; siempre me demostró cuál era el camino", siguió contando "Dady" en la entrevista, donde además de elogiar a Leo, también se rindió ante los pies de DT de la Selección: "La cabeza principal es Scaloni, él sabía todo lo que hacíamos. La confianza que había entre el entrenador con el capitán no la vas a ver en ningún otro lado".