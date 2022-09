La Selección Argentina se medirá esta noche de martes ante Jamaica en Estados Unidos, más precisamente en el RedBull Arena de las afueras de Nueva York para intentar ponerle broche de oro a la última fecha FIFA previa al Mundial de Qatar, el cual se encuentra a solo 54 días de tener su puntapié inicial.

En este duelo ante la selección caribeña, Lionel Scaloni optó por hacer varios cambios respecto a lo que fue la goleada ante Honduras del pasado viernes y, sobre todo en la zona defensiva, se volverá a nombres que tienden a ser los que serán titulares en la Copa del Mundo, ya que Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero regresan al once inicial.

Justamente Dibu, quien se sabe que es el arquero que defenderá los tres palos en la Albiceleste durante Qatar 2022, será titular tras no haberle gustado estar en el banco el partido pasado, aunque por otro lado también terminó por entender aquella decisión de Scaloni para probarlo a Gerónimo Rulli, teniendo en cuenta sobre todo que está definida su titularidad pero no aún quienes lo acompañarán como goleros mundialistas. Y esta noche ante Jamaica, además de reingresar al XI del seleccionado, también cumplirá con un particular estreno.

Es que en concreto, el arquero marplatense desde su debut en la Selección en junio del 2021 en el empate 1 a 1 contra Chile por Eliminatorias CONMEBOL hasta la fecha, nunca disputó un amistoso con Argentina, ya que dentro de sus presencias en la Albiceleste, se encuentran 10 partidos por Eliminatorias, 6 por Copa América y la Finalissima contra Italia, teniendo solo 17 cotejos en el seleccionado nacional pero habiendo ganado dos títulos en ese lapso.

Así, ante Jamaica, Dibu jugará su primer amistoso con la camiseta de la Selección Argentina, ya que incluso en los dos partidos de esta índole en donde Martínez integró la nómina -ante Estonia en Pamplona y Honduras en Miami- no jugó y vio los respectivos 90 minutos de cada duelo desde el banco. Frente al conjunto de Europa del Este, fue Armani el arquero, y con los centroamericanos, quien atajó fue Gerónimo Rulli. ¡Llamativo lo de Dibu!