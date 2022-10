Quedan 50 días para el inicio de la Copa del Mundo y la ansiedad es total. Sin embargo, así como la espera por el arranque se hace eterna, por otro lado también hay incertidumbre respecto a los cambios que hay en relación a mundiales anteriores, sobre todo en relación a la fecha en que se disputará. Es que habitualmente, el máximo certamen dentro del fútbol se da de junio a julio, tiempo en donde todas las ligas atraviesan el receso entre una temporada y la otra.

En este Mundial, por el agobiante clima que hay en Qatar en esos meses, se decidió que se disputará de noviembre a diciembre como se conoce, por lo que esta organización atraviesa por la mitad la temporada a nivel clubes en todo el mundo. Y es por eso que dentro de los equipos, se han notado muchas consternaciones en referencia a los jugadores que luego irán a sus selecciones, tanto a nivel físico por posibles lesiones (como le ocurrió al Barcelona en esta última fecha FIFA) como también psíquico, como manifestó el entrenador Unai Emery en las últimas horas.

El DT del Villarreal se mostró atento a lo que pasa en la cabeza de sus futbolistas y a lo que puede pasar en estas seis semanas previas al Mundial, ya que notó que muchos de ellos están pensando en lo que será la Copa del Mundo en lugar de enfocarse en el club español en todas sus competencias. "Tengo claro que los jugadores tienen el Mundial muy en la cabeza, por lo que voy a estar pendiente de que estén muy centrados aquí. A veces me sorprende lo que oigo por ahí, por lo que la idea es que mi gente esté aquí y no allí", expresó Emery en la conferencia de prensa previa al duelo por LaLiga ante el Cádiz.

Sin embargo, esto no fue lo único, ya que siguió: "Por la experiencia que tengo, me da para estar preparado y hacer que mis jugadores estén a tope, y en el caso de que alguno no lo esté, tendré que poner a otro”, dando a entender que esta situación ya le sucedió en alguna ocasión.

¿Y por qué es un caso para estar atentos? Porque en sus filas se encuentra Giovani Lo Celso, titular indiscutido para Lionel Scaloni en la Selección Argentina, además de Gerónimo Rulli, arquero que está cerca de ser confirmado para la Copa del Mundo al encontrarse compitiendo por el cupo de goleros con Juan Musso y Franco Armani. Y, como si fuera poco, también Juan Foyth es parte del Villarreal pero, por su lesión, se hace difícil que pueda estar en el Mundial. Así y todo, los tres argentinos entraron en el apunte del entrenador español.