Estalló la bomba en la Selección Argentina. A pesar de que la alegría por lo conseguido en Qatar sigue vigente, y perdurará hasta la eternidad, de cara a lo que serán los festejos en el Monumental ante Panamá, no estará Alejandro Gómez.

Llamó poderosamente la atención que Sevilla no lo autorizara a viajar, ya que parecía estar recuperado de su lesión en el tobillo. Sin embargo, Jorge Sampaoli afirmó en conferencia de prensa que el futbolista mismo le indicó que aún posee algo de dolor.

Más allá de esta situación, en las últimas horas revelaron detalles de lo que ocurrió en plena competencia, donde varios jugadores constataron que el Papu apeló a la magia negra para formar parte de la nómina en lugar de Giovani Lo Celso. Y el periodista Gonzalo Cardozo, por medio de su canal de YouTube, explicó todos los detalles de una relación que se rompió.

"La relación cambió dentro del Mundial después de enterarse de lo que hizo", manifestó antes confirmar que "me llegaron a decir que no lo llaman más como Papu Gómez, sino que pasó a ser el inombrable". Sí, después de que los futbolistas comprobaran que el ex Atalanta estuvo involucrado en la lesión de Lo Celso, no lo perdonaron.

Cardozo, en medio de su relato, recordó un hecho que ocurrió durante un partido de la Serie A con un ex futbolista del seleccionado albiceleste: "Tiene un pasado que no lo ayuda. El rodillazo a Biglia, en Atalanta - Milan, donde Biglia lo re puteó y el Papu se hizo el desentendido", manifestó. Y completó: "Hoy está cancelado. Por eso no viaja para el partido con Panamá y no estará en los festejos con todos sus compañeros, más allá de ser campeón del mundo". ¿Es el fin del Papu en el equipo campeón del mundo?