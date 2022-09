El disgusto de Scaloni con un contratiempo en la Selección: "Realmente me molesta"

Palpitando la última fecha FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa sobre el presente de la Selección Argentina. La Albiceleste enfrentará a Honduras este viernes y, antes de referirse al compromiso, el DT expresó su malestar con una situación.

Es sabido que el contratiempo más grande que tiene la delegación desde su llegada a Miami es lo sucedido con Cristian Romero. El marcador central no tiene la visa para ingresar a Estados Unidos y se está perdiendo los últimos entrenamientos previos al Mundial.

"La situación de Romero a mí realmente me molesta. Lo quisiera tener acá pero está trabado en Argentina por el tema de la visa y no puede viajar", explicó el DT y agregó: "Es un problema porque es la última fecha que tenemos para juntarnos y entrenar y no lo podemos tener".

Lisandro Martínez tuvo el mismo problema, pero lo pudo resolver ayer y pudo viajar. "Llegó esta madrugada. Ahora veremos como está. Me gustaría que, si está en condiciones, pueda jugar. Tengo que hablar con él y después definir todo", anticipó Scaloni sobre el hombre del Manchester United. Un dolor de cabeza inesperado.