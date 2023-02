Fue titular en el debut ante Arabia Saudita, como también en los octavos de final frente a Australia, en donde tuvo que salir a los 4 minutos del segundo tiempo por una molestia en su tobillo izquierdo, que lo dejó sin poder jugar ningún partido más en lo que fue la obtención del Mundial de Qatar 2022 de Argentina.

El 28 de enero, en lo que fue el triunfo del Sevilla por 3 a 0 ante el Elche, fue el único partido que pudo jugar el Papu tras el Mundial, disputando 19 minutos, que bastaron para que demuestre su categoría tirándole un caño a Omar Mascarell, aunque las molestias en el tobillo seguían apareciendo, por lo que no pudo estar en el partido ante Barcelona.

Debido a esta lesión, tanto el cuerpo médico del Sevilla como el de la Selección Argentina decidieron que el Papu se someta a una operación para tratar la lesión: "Papu Gómez será sometido a una artroscopia de tobillo el próximo viernes por los doctores Ripoll y Van Dijk. El tratamiento conservador al que fue sometido el jugador inicialmente, supervisado por los médicos del Sevilla FC y de la selección argentina, fue evolucionando, pero el internacional argentino no se encuentra al 100% de su capacidad, una vez comenzado el trabajo con el grupo. Ante esta tesitura, se ha optado por operar al jugador, cuyo periodo de baja estimada será de cinco semanas", comunicó el club español en sus redes sociales.

En las horas previas a la operación, Alejandro Gómez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, explicando la decisión de operarse: "Así empezó todo, no me arrepiento de nada , di todo de mi por ganar la copa del mundo y hoy mi tobillo lo está pagando , pero que hermoso fue ese sacrificio, ese mismo esfuerzo que hice para volver dos meses después en el sevilla, intentándolo todo… mañana toca operarme por que eso que hicimos no basto para mejorar el tobillo, toca barajar y dar de nuevo , no será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mi como lo he hecho siempre ! ����".