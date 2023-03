En el último partido amistoso de la fecha FIFA de marzo, Argentina venció en el Madres de Ciudades de Santiago del Estero a Curazao por 7 a 0, con un triplete de Lionel Messi, quien llegó a su gol 100 en la Selección, y un tanto de Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María de penal, y Gonzalo Montiel.

A diferencia del partido con Panamá, Lionel Scaloni decidió hacer 6 cambios con respecto al equipo que ganó 2 a 0, y uno de esos cambios fue la inclusión de Giovani Lo Celso como titular, volviendo a sumar minutos por segunda vez con la Albiceleste tras la lesión muscular que lo marginó del mundial, y que lo hizo pasar por el quirófano.

Una vez terminado el partido, el volante del Villarreal habló con los medios, en donde se mostró feliz por volver a jugar con la Selección:"Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial y que me tenía que operar, tuve tres o cuatro días que lo único que hacía era llorar encerrado en el baño", comenzó.

Además, contó qué hubiera resignado para poder llegar al mundial que ganó Argentina: "Todo lo que hacía falta, si era por mí, iba en una pierna. Cuando vi que salieron en el amistoso previo a la Copa del Mundo con una pancarta me puse a llorar solo y me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección".