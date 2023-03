En lo que fue el primer partido como campeón del mundo, Argentina venció a Panamá por 2 a 0, con goles de Thiago Almada y de Lionel Messi, quien llegó a su tanto 800 como profesional, celebrando con el público presente en el estadio Más Monumental que vivió una noche inolvidable.

Luego del partido, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, habló con TyC Sports, en donde hizo un breve análisis del partido y se refirió al futuro cercano de su equipo, que tiene en el horizonte la Copa América 2024, más el Mundial del 2026. "Es increíble, poder brindarle a ellos la posibilidad de festejar en casa es algo único", comenzó.

Además, agregó: "Yo no se cuando se volverá a repetir algo así, ojalá que dentro de cuatro años, no se cuanto falta para el próximo mundial, pero mientras tanto tenemos que disfrutar de este logro, sobretodo de ver a la gente feliz, ver a la gente unida es algo muy lindo. No tengo palabras de agradecimiento para con la gente".

Y cerró, hablando sobre el partido ante Panamá: "Jugamos el partido que teníamos que jugar. Para nosotros fue una buena prueba porque ahora saben que somos campeones del mundo y todos vienen a intentar que no les ganemos, a poner las cosas dificiles y es una buena prueba para lo que viene. Me gustó la actitud de ellos, no por ser campeones y venir a festejar, no dejamos de correr y presionar, tuvimos situaciones. Ahora toca disfrutar de verdad".

Scaloni habló con el hincha argentino

Antes del inicio de los festejos, el entrenador se puso a cantar con los hinchas "Vení, vení, cantá conmigo" y luego habló en medio del estadio con los hinchas presentes, agradeciendo por el apoyo y recordando a los jugadores de la camada anterior, mientras los hinchas cantaban al ritmo de "La Scaloneta...".

"Quiero decir solo esto, agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El fútbol es de ellos y sin ellos no podríamos haber salido campeones del mundo, todos los que pasaron por este proceso, como dijo Leo, todos los que se ponen esta camiseta, créanme, porque nosotros en el cuerpo técnico también lo hemos vivido", comenzó entre lágrimas.

Y sumó: "Todos los que se ponen esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor y a veces los resultados no se dan. Esta ves se nos dió y es increíble. Y por último, como dijo Leo, es muy dificil ganar un Mundial. Creo que lo tenemos que disfrutar, ver a la gente así es algo que no tiene precio. En mi vida jamás pensé que iba a tener este reconocimiento y todo esto es gracias a ustedes".