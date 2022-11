La tarea más difícil para un entrenador de selección es decidir qué futbolistas dejar afuera de una lista y luego comunicárselos. A Lionel Scaloni le llegó ese momento y ya son varios los jugadores que saben que no formarán parte de la delegación argentina en Qatar 2022.

Si bien aún no están los 26 definitivos, el director técnico fue recortando de esa nómina de 50 que envió a FIFA hace unas semanas. Al día de hoy, las únicas dudas pasan por cuestiones físicas y no futbolísticas, por lo que el DT ya tuvo que levantar el teléfono y darle la negativa a algunos de los que formaron parte de su ciclo.

Uno de los que no irá al Mundial es Lucas Ocampos, titular indiscutido en los primeros equipos de Scaloni pero que perdió muchísimo terreno en el último tiempo. Horas después de que salga a la luz el úlitmo recorte en la lista de la Albiceleste, el jugador dejó un mensaje en sus redes.

"Dios te dice hoy: No trates de forzar tu futuro, no trates de presionar tu milagro. Recuerda que todo tiene su tiempo, y el mío para ti es perfecto. Sé que es duro, pero ten un poco más de calma, todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Los cielos se abrirán a tu favor, y mi gracia siempre estará sobre ti. No sufrirás más porque yo soy tu Dios, y no hay nada que se compare a mi grandeza. Lo bueno lleva tiempo, pero lo maravilloso necesita Fé, esperanza y descanso completo en Dios. Entrega tus cargas y preocupaciones a Él, porque Él puede actuar en medio de lo imposible. Sólo en Dios encuentras la paz que tanto necesitas. Escribe Amén si así lo crees", fue el texto que publicó el extremo en una historia de Instagram.