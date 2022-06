Argentina abrió la Finalissima con un golazo del delantero del Inter. No fue la primera vez.

En un Wembley repleto, la Selección Argentina se enfrentó a Italia en el marco de la Finalissima. El encuentro reunía al último campeón de América y de Europa y la paridad se mantuvo hasta el minuto 28. Allí apareció el talentoso centrodelantero del Inter.

La abrió Lo Celso, la peleó Messi y la empujó Lautaro.En un momento fundamental del partido, el conjunto albiceleste logró abrir el marcador para el delirio total de los jugadores de la Scaloneta. En un desarrollo friccionado, el ex Racing no perdonó en la más clara que tuvo y abrió el encuentro a favor de la Selección. Ojo, no es la primera vez que lo hace.

Si nos limitamos a lo hecho oficialmente con Argentina, es decir sin considerar los amistosos, Lautaro Martínez alcanzó esta jornada el tanto nº 13 con esta camiseta. Ahora bien, ¿cuántas veces convirtió el 1 a 0?

Aunque parezca un dato menor, 7 de sus 13 goles significaron la apertura del partido. En otras palabras, más de la mitad de sus tantos sirvieron para poner la diferencia a favor y darle más confianza al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Una locura.

Si nos detenemos en el detalle de sus tantos, Lautaro anotó 7 de derecha, 5 de zurda y 1 de cabeza. ¿Cómo se dividen? 10 en los primeros y 3 en los segundos tiempos. Los rivales que los sufrieron fueron Venezuela (2), Bolivia (2), Perú (2), Colombia (2), Qatar, Ecuador, Uruguay, Chile e Italia. Argentina tiene un delantero de élite.