Está claro que el mejor partido de la Copa del Mundo de Qatar fue la final en donde la Selección le ganó por penales a Francia tras un frenético e infartante 3 a 3, pero el encuentro entre Argentina y Países Bajos de los cuartos de final también tuvo de todo y será recordado durante años como el cotejo en donde la Albiceleste y los neerlandeses casi terminan a las piñas en pleno Mundial.

Es que desde la previa del duelo, en el lado de los europeos no pararon una y otra vez de calentar el encuentro con las declaraciones picantes salidas de la boca de Louis Van Gaal y todos sus dirigidos, durante su transcurso hicieron lo mismo y por eso el clima fue más que caldeado incluso antes de los penales, sobre todo tras el ingreso de Leandro Paredes para Argentina y el de Wout Weghorst para Países Bajos.

Justamente este delantero fue quien tras el encuentro tuvo un cruce muy fuerte con Leo Messi en donde el capitán argentino se enojó fuertemente y en plena entrevista con el periodista Gastón Edul soltó la ya icónica frase "qué mirás bobo, andá pa' allá bobo" cuando quiso aproximarse a saludar al 10 mientras daba la nota para TyC Sports.

Siendo una imagen que pocas veces se había visto en Lionel, esta reacción no dejó de sorprender y por eso, el cronista ya desde Buenos Aires visitó la Radio Urbana Play y allí reveló todo el backstage de lo sucedido para que Messi le diga esa frase a Weghorst.

"Hablé con familiares y me preguntabas sobre lo que había pasado porque nadie lo vio así nunca. Básicamente, en la tanda de penales, el famoso holandés Weghorst había boqueado mucho a los que iban a patear para Argentina y Messi se calentó por eso, pero ahí no se prende; y aparte ya estaba caliente con lo que había hablado Van Gaal sobre él en la previa. Ese día Leo jugó enojado y se notaba, también se había enojado con el árbitro, todas juntas. Cuando termina el partido, vienen (NdR: a la zona mixta) todos a las puteadas menos él, pero el 19 (Weghorst) se acerca y le tironea de la camiseta como pidiéndosela sin mediar palabra, ahí Leo arrancó a las puteadas, puteadas fuertes. No lo que dijo al aire, eso fue mucho más tranqui", expresó el cronista, donde de esta manera, reveló todo el contexto previo de lo que sucedió para que Messi se enoje tanto con el neerlandés. ¡Tremendo!