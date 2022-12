Si bien para todo barrio es un orgullo decir "ese salió de acá", el hecho de ser la cuna de un campeón con la Selección Argentina, supera todo tipo de emociones por lo que eso genera. Más aún cuando el título en cuestión es la Copa Mundial de la FIFA que solo muy pocos privilegiados pueden tocar.

Estas emociones son las que viven cada uno de los 26 jugadores de la Selección que volvieron a casa con el trofeo y que, así como sucedió con Gonzalo Montiel, reciben el amor de toda su gente. Un cariño hacia el propio Cachete que quedará inmortalizado a solo unas cuadras de su casa para siempre.

Buscando demostrar lo que significa quién definió la Copa del Mundo para el Barrio Esperanza, ubicado en González Catán, los vecinos de la familia Montiel decidieron homenajearlo con un tremendo mural que ya inmortalizó al campeón con el trofeo, la medalla y su característico número cuatro.

Está acción realizada por el artista Mauro Swam nació, según contó el propio pinto para Diario Olé, apenas unos minutos después de que la Selección Argentina se consagrará campeón en Qatar: "El mismo día del triunfo contra Francia se comunicó conmigo Cristian, el dueño de la artística: la gente le había mandado mensajes".

El viejo mural que tenía Montiel en González Catán

Vale destacar que no es el primer mural que le realizan a Montiel en dicho lugar ya que, luego de ganar la Copa América, el mismo artista dibujó a Cachete con trofeo, medalla y hasta rebajando a Neymar en esa lucha incansable que tuvieron durante la final del Maracaná.

En este mismo sitio fue donde se pintó el nuevo mural para el campeón del mundo ya que el otro "no recibió el tratamiento especial" que se realiza para que el sol y la lluvia no desgasten la pintura y por eso se fue borrando con el tiempo. Algo que seguramente no ocurrirá con el nuevo lujo del Barrio Esperanza.