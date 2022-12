La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el juez de la final de Mundial y a todo Argentina se le vino a la cabeza el penalazo que no cobró vs. Australia.

Después de coquetear con los brasileños Raphael Claus y Wilton Sampaio, la FIFA determinó que el polaco Szymon Marciniak sea el encargado de impartir justicia el próximo domingo en la gran final del Mundial entre Argentina y Francia. Claro, los fanáticos argentinos no lo quieren ni ver después del penalazo que no cobró vs. Australia. ¡Guarda alta!

Si bien la Albiceleste pudo imponerse en los octavos de final de la Copa del Mundo, el arbitraje de Marciniak no fue el mejor y en la retina de todos los fanáticos quedó el fallo de los primeros minutos. ¡Esperamos que tenga una buena noche el domingo!

El penalazo que no cobró Marciniak, el juez de la final vs. Francia, en el Argentina-Australia de octavos

A pesar de que hoy por hoy el partido vs. Australia quedó en el recuerdo como uno más del camino y gracias a los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez la Scaloneta no sufrió de más, no se va de la retina el penalazo que se comieron Szymon Marciniak y el VAR. ¡Ojalá no pase nada raro en la final!

Con el reloj apenas marcando cuatro minutos, y tras un centro que buscaba el punto penal de Papu Gómez, Keanu Baccus interceptó con el brazo abierto dentro del área. Para el juez, que ahora tendrá la tarea de dirigir Argentina-Francia en la gran final, siga siga.