Después de que se dieran los festejos por la obtención del Mundial de Qatar, donde la Selección Argentina de Lionel Scaloni celebró con su gente, le ganó a Panamá y vapuleó a Curazao, una información sacudió la paz de la Albiceleste.

Con el correr de los días, se produjeron diferentes tipos de escraches en las redes sociales y también en los tradicionales medios de comunicación, donde denunciaron públicamente al productor de Telefé, Marcelo Corazza, como así también al conductor Jey Mammón, ahora llegó el turno para un jugador del seleccionado nacional.

Así como ocurrió durante la competencia mundialista, donde pidieron que Thiago Almada fuera deportado del país de Medio Oriente por una vieja denuncia de abuso sexual, en las últimas horas se involucró a otro de los futbolistas argentinos con una situación de la misma índole.

En este caso, el futbolista que estaría involucrado en una causa de supuesto abuso sexual es Gonzalo Montiel, y así lo manifestó la abogada penalista Raquel Hermida Leyenda, quien también oficia como criminóloga. En diálogo con Radio 10, la letrada manifestó parte de los hechos y confesó dónde se produjeron los mismos.

"El jugador que está siendo denunciado es Gonzalo Montiel, con quien la víctima había mantenido una pequeña relación, corta. Y eso ocurrió en la casa de Montiel. Esto tramita en La Matanza. Cuando fue a ratificar la denuncia, ella fue amenazada, por eso mismo haremos la denuncia por las amenazas también", le explicó al periodista Pablo Duggan, quien se encontraba en vivo realizándole la entrevista.

A la hora de brindar detalles, la abogada indicó que "el hecho ocurrió el 1ro. de enero de 2019, en la casa de Montiel, con motivo del festejo de su cumpleaños. Esta chica lo había visto dos veces antes. Para invitarla, él le dijo a una amiga de ambos: 'Que venga a mi cumpleaños porque la vamos a cuidar'. En un momento de la noche, perdió absolutamente la conciencia. Horas después, se despertó tirada en la calle, en la puerta de esa casa".

La letrada destacó que la víctima y denunciante "no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso, pero a raíz del primer análisis médico que le hicieron en un centro de salud, sabemos que hubo acceso carnal". Sin embargo, no solo estaría implicado el ex defensor de River.

En este caso, manifestó que "la denuncia ya está presentada ante la Justicia de La Matanza y la causa está en trámite", además de que "se va a ampliar en las próximas horas porque la víctima recibió amenazas, incluso de la madre de Gonzalo Montiel".