El ex jugador de la Selección Argentina y actual vicepresidente del club italiano presentó su nuevo vino y, en diálogo exclusivo con Bolavip, dejó en claro su postura acerca de la posible llegada de La Joya.

En una cálida e íntima localización en el barrio de Las Lomitas, Javier Zanetti presentó este miércoles su nuevo vino Malbec y en Bolavip tuvimos la oportunidad de conversar con el ex jugador de la Selección Argentina. La aparición de este proyecto, el presente de los actuales laterales de la Scaloneta y, particularmente, la situación de Paulo Dybala en el mercado de pases. En exclusiva.

En Bodega-BDG, un coqueto local de Gustavo Beleni ubicado sobre la calle España de dicha localidad, amigos, conocidos y selectivos miembros de prensa fueron recibidos a partir de las 19:45. Alrededor de las 21, el evento comenzó y rápidamente el ídolo del Inter tomó el micrófono y anunció con una brutal honestidad: "No tomo vino, je".

Luego de remarcar su felicidad por el proyecto y de volver a estar en el país, nos recibió y tuvimos la oportunidad de hablar mano a mano con él.

LOS LATERALES DE LA SELECCIÓN

"Veo muy bien a los 4 laterales, a los 2 por izquierda y a los 2 por derecha. Se afianzaron, estoy muy contento con el rendimiento de cada uno de ellos", aseguró El Pupi acerca del nivel de Montiel, Molina, Acuña y Tagliafico con la camiseta albiceleste, aunque remarcó que ve asemejado su juego en tan solo uno de ellos.

"En cuanto a características, Molina es el más similar a mí. Le gusta sumarse al ataque con sorpresa y espacio como me gustaba. Yo lo sigo muchísimo porque lo tengo cerca en Udinese", complementó el ex lateral volante. Sin embargo, el gran título que dejó en la noche del Sur de Buenos Aires se relaciona con el presente de Paulo Dybala. ¿Arriba o no al Inter?

DYBALA AL INTER: ¿SÍ O NO?

Recordemos que La Joya finalizó su contrato en Juventus en la última temporada y el Neroazzuro fue un claro candidato para quedarse con el talentoso delantero argentino. Sin embargo, las prioridades del equipo dirigido actualmente por Simone Inzaghi y la aparición de la Roma en la negociación habrían congelado definitivamente su llegada al Inter. ¿Qué respondió El Pupi?

"Como dijo nuestro administrador delegado, Dybala siempre fue una oportunidad porque es un jugador que está libre pero, hoy por hoy, el Inter tiene a Lautaro, Lukaku, Correa, Džeko, Sánchez. En estos momentos, estamos bien así", aclaró el actual vicepresidente del Inter.

El vino de Zanetti

La bodega de Humberto Canale se fusionó con el futbolista campeón en 16 oportunidades en Inter y, juntos, crearon un producto de excelencia que comenzó a distribuirse en Europa pero que ahora comenzará a hacerlo en Argentina. El flamante malbec patagónico cuenta con una etiqueta particular con el número 4 como gran protagonista. Sí, el dorsal que El Pupi supo llevar estampado en su espalda con tanta jerarquía. Testeo obligatorio.