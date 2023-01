Cachete confesó que no estaba en sus planes definir cruzado en el gol del título. Además, dijo que la definición no fue "no-look".

Quizás no sumó todos los minutos que hubiera deseado, pero Gonzalo Montiel se quedó con la imagen que todos soñamos alguna vez tener. El ex-River fue el encargado de patear el penal que le dio la tercera Copa del Mundo a la Selección Argentina. Seguramente, la imagen que más se repetirá con el correr de los años.

A un mes de aquella consagración, Cachete dio una entrevista para AFA Estudio y dejó varios títulos relacionados con aquel penal. "Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando, con bronca. Yo le dije que sí. Después me preguntó otra vez, le dije que 'seguro' y ahí dio la lista", arrancó contando el lateral derecho.

"Estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico", soltó el nacido en González Catán, que reveló que tenía pensado otro destino a la hora de rematar: "La idea era patear fuerte al medio, pero vi que el arquero se movió antes y la cambié de palo".

Además, se encargó de desmitificar que su ejecución fue no-look (mirando para otro lado): "No, justo miré al arquero y vi que se tiró y la crucé. Se ve que parece que hago el no-look, pero la cambié a último momento". ¡Lo importante es que fue para adentro, Cache!