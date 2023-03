La confesión del Dibu Martínez sobre los penales con la Selección: "No me gusta..."

Fue la figura en las tres tandas que disputó con la Selección Argentina, tapando 2 ante Colombia en la Copa América 2021, como también 2 ante Países Bajos en los cuartos de final y uno en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, teniendo una gran efectividad para darle seguridad a sus compañeros.

Emiliano Martínez, quien fue elegido mejor arquero del Mundial de Qatar y The Best 2022 como mejor arquero del mundo, en una entrevista con Goal dejó una curiosa confesión sobre ir con la Selección Argentina a la definición desde el punto de penal, en la que siempre le hizo sentir a sus compañeros la seguridad de que sería la figura.

"Nunca quiero ir a penales, porque es 50 y 50. Yo no puedo decir ‘voy a penales y lo gano’, porque es muy difícil. Yo sé que en cualquier momento me va a tocar perder y lo tengo que aceptar. Y era una final del mundo", comenzó el arquero del Aston Villa que agregó: "A mí me importa ganar el partido. Los penales es tirar la moneda y rezar que te salga cara o cruz. Así que no, no deseo ir a la tanda".

Y concluyó: "Tengo que ponerme objetivos, me encanta ponerme metas en mi carrera. Taché el Jackpot, gané todo lo que un jugador quiere. En mi vida yo nunca soñé con ganar la Champions League, yo soñaba con ganar un título a nivel Selección y ¿qué más que un Mundial? Lo gané, completé todos los títulos a nivel nacional con mi país y ahora queda solo disfrutar".