La jornada de jueves en el fútbol europeo quedó en la historia. Gracias a un gol agónico de Macedonia del Norte en el tiempo adicionado, Italia quedó sin posibilidades de ir al Mundial por segunda vez consecutiva. Desde su título en 2006, la Azzurra suma calvarios en relación a la cita grande del fútbol: fue eliminada en las fases de grupos en 2010 y 2014, sumado a dos torneos sin poder clasificar. Sin dudas, tiempos de crisis en el seleccionado tetracampeón del mundo.

El 2021 había sido de ensueño para los dirigidos por Roberto Mancini. Por primera vez en más de 50 años, Italia se había alzado con el trofeo de la Eurocopa al vencer a Inglaterra en la final con una emocionante tanda de penales. La conquista posicionó a la Azzurra como una de las serias candidatas pensando en Qatar 2022, pero todo se echó por la borda en la histórica derrota que sufrió ante los macedonios.

Para la Federación Italiana de Fútbol será turno de tomar serias decisiones en vistas al futuro y, sorprendentemente, una de ellas podría estar relacionada a la Finalissima 2022 que jugará contra la Selección Argentina el próximo 1 de junio en el Estadio Wembley de Londres. "En Italia se habla de una situación que, para mí, sería muy rara", dijo Lorenzo De Santis a modo de introducción para una noticia más que llamativa.

"Italia va a pedir que no se juegue el partido del 1ero de junio. Jugar un partido a poco tiempo del Mundial no sería una buena opción y se está hablando de ello. Para mí va a ser muy difícil postergarlo, pero lo que está pasando en Italia no deja certezas de nada", acentuó el periodista italiano. ¿La Azzurra se baja de la Finalissima 2022? Sería un bombazo.