Paulo Dybala es una de las grandes incógnitas en la Selección Argentina de cara a dar la lista definitiva para Qatar 2022. Es que su lesión muscular lo dejaba al límite y por más que el cordobés eligió hacer un tratamiento específico para acelerar su recuperación para poder estar en la cita mundialista, en la Albiceleste consideran que resulta condición sin excepciones que los futbolistas estén al 100% en lo físico los días previos al inicio del Mundial.

Es por este motivo que Lionel Scaloni y su cuerpo técnico no tienen confirmado a Dybala dentro de los convocados e incluso, estas últimas horas se supo que el mediapunta tiene un pie adentro y el otro afuera de la Copa del Mundo debido a esta cuestión de llevar futbolistas plenos desde lo físico.

Para que la Selección vea condiciones en Dybala a nivel corporal para demostrar que realmente tiene chances de estar en Qatar, a la Joya le queda un último cartucho para jugar y es estar presente en el partido de este domingo en la Roma ante Torino por la Serie A, ya que para Scaloni, quienes no estén aptos para jugar la última fecha para su equipo, no irán al Mundial. Y sobre todo este contexto, quien rompió el silencio no fue ni el DT de la Selección ni el propio Dybala; sino que José Mourinho fue el encargado de dar precisiones al respecto.

El entrenador de la Roma, luego del empate ante Sassuolo en condición de visitante, sobre Dybala sentenció: "No lo sé, difícil de decir", al referirse acerca de si contará con él ante el conjunto de Turín. "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial", añadió Mou.

Por último, el DT portugués fue contundente afirmando que "Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más del otro lado que de este lado en este último partido. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino". Pero como dijo en un principio, aún no lo tiene definido. Pese a que el partido es el próximo domingo, no se descarta que Scaloni dé la lista antes con una decisión tomada tanto por incluirlo o no allí a Dybala. ¿Tendrá lugar la Joya?