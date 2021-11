El arquero de Tigre habló un rato después de enterarse de la citación y dejó en claro que aún no cayó. Compartirá prácticas con Dibu Martínez, Armani y Musso.

En una lista de convocados de la Selección Argentina repleta de novedades, la sorpresa más grande fue la aparición de Federico Gomes Gerth, el arquero de 17 años. "Soy jugador de Tigre, estoy en el club desde chico", dijo el juvenil cuando se presentó ayer en una entrevista con TNT Sports.

Siendo la cara del ascenso en la delegación de Lionel Scaloni, Fede contó que él se asombró tanto como nosotros luego verse en la lista. "La verdad que a mí también me sorprendió esta convocatoria y es una alegría inmensa. Mi primera convocatoria fue para la sub-15 y nunca me habían dicho nada sobre una posible citación a la Mayor. Hemos estado cerca porque entrenamos en la cancha de al lado pero nada más. Una sorpresa".

Además, Gomes Gerth contó cómo se enteró de la citación de Lionel Scaloni: "Estoy con el plantel profesional hace poco más de un año. Justo estaba en el gimnasio con el profe y me empezaron a llegar mensajes. No lo podía creer. Después prendí la tele, ví mi nombre y todavía no caigo", expresó el futbolista.

"Ya me llamó el entrenador de arqueros y me contó como era todo. Es algo increíble. Trato siempre de aprovechar las oportunidades que tengo y trataré de aprender lo máximo que pueda cuando me toque estar ahí. Trataré de seguir creciendo como futbolista", cerró Federico, que en una semana estará en el predio de AFA junto a Dibu Martínez, Franco Armani y Juan Musso. ¡Qué orgullo!