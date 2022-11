En su debut mundialista Arabia Saudita dio la sorpresa y le ganó 2 a 1 a Argentina tras comenzar perdiendo, y quedó como la única puntera del grupo, luego del empate entre México y Polonia.

Luego de un mal primer tiempo, en el que la Albiceleste comenzó ganando con un penal de Messi, además de que tuvo tres goles anulados y se encontró con una gran atajada del arquero árabe, los asiáticos se fueron al descanso sin haber pateado al arco del Dibu Martínez, por lo que el entrenador frances tuvo una fuerte charla en el vestuario, llamando la atención de sus dirigidos durante el entretiempo.

En sus redes sociales, la Selección de Arabia Saudita compartió un fragmento de la charla: "¿Así presionan? ¿Ustedes quieren sacarse una foto con Messi? Pide la pelota y se quedan quietos. Respeten a los aficionados. ¡Tienen que empujarlo y presionarlo!", fueron las palabras del DT Hervé Renard.

Además, agregó: "Hay 60.000 aficionados en la grada. No estamos respetándolos. No pusimos intensidad. Jugamos como un partido amistoso el primer tiempo. Ellos tuvieron las mejores oportunidades, pero no marcaron. Entonces nos tenemos que levantar y luchar. ¡Aún quedan 45 minutos!".

Estas palabras hicieron efecto en sus dirigidos, ya que en el comienzo del segundo tiempo cambió la actitud del equipo que salió en búsqueda del empate, y luego de conseguirlo fue por más, dando vuelta el resultado en menos de 7 minutos para quedarse con un triunfo histórico. Ahora, Arabia enfrentará a Polonia el sábado desde las 10, sabiendo que con una victoria estará en octavos de final.

