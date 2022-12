El look del jugador del Sevilla sigue siendo motivo de chistes dentro del plantel de la Selección Argentina.

A la hora de anunciar la lista de la delegación que iba a representar a la Selección Argentina en Qatar, un integrante llamó la atención: el peluquero. Los jugadores día a día renuevan sus cortes, pero el que más risas despertó fue el look de Papu Gómez. El volante reveló en el streaming que realizó junto a Lio Messi y el Kun Agüero, entre otros, que quiso parecerse a David Beckham y todo fue burlas de ahí en adelante.

Agüero dijo que no se parece, Messi defendió a su compañero y la gente no deja de hablar del tema en redes sociales cada vez que la leyenda británica es enfocada por las cámaras, como sucedió este sábado en el partido de Inglaterra contra Francia donde los Three Lions quedaron eliminados en cuartos de final.

En esta oportunidad, uno de los referentes del plantel de la Albiceleste volvió a gastar a Papu Gómez con su intento de parecerse a Beckham y aprovechó un posteo del mediocampista del Sevilla para alargar el tema y generar las risas de los hinchas en redes.

"Mi familia", publicó el Papu al pie de la foto que subió junto a sus seres queridos, a lo que Otamendi respondió: "La familia Beckham". El cruce entre ambos futbolistas del campeón de América despertó interacciones y más chistes sobre el look de Gómez, algo que no cesará durante un largo tiempo. ¡Cracks!

