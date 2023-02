El 18 de diciembre pasado, Argentina tocó el cielo con las manos al consagrarse en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Luego de una final para el infarto contra Francia, los de Lionel Scaloni fueron más efectivo en la definición desde el punto del penal y desataron la locura de todo un pueblo que estaba esperando semejante logro desde hace 36 años.

Bajo esa órbita, todos y cada uno de los integrantes de ese plantel siguen disfrutando de una verdadera proeza. Lisa y llanamente, el mayor logro que un jugador de fútbol puede alcanzar. Y Rodrigo De Paul, quien fue de menor a mayor en el Mundial, no es la excepción. Así quedó claro en una entrevista que el mediocamista le brindó a 'La Vuelta', por 'Fox Sports'.

De Paul tuvo complicaciones físicas pero se antepuso a su lesión y hasta mejoró su rendimiento para terminar siendo clave: "Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión grado uno", comenzó narrando.

"Al otro día me hago la ecografía y el médico me dice que tengo para 10 días y que hay un 80 por ciento de chances de que me rompa. Yo sentía que me iba a perder lo que quedaba del Mundial, entonces voy a la habitación de Leo Messi", profundizó De Paul, quien no contempló en ningún momento la chance de no jugar el partido ante Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial.

"Leo me dice: 'Rodri, no jugués, boludo'. Y le digo: 'Leo, puede ser el último partido en un Mundial porque yo tengo fe de que vamos a pasar a semifinales pero no sé si me van a volver a convocar. Y él me dice: 'Yo te prometo que te voy a ayudar a llegar a semifinales, pero no arriesgues porque lo más probables es que te quedes afuera", reveló el volante de Atlético de Madrid.

"Y que él me diga así, llevarle la contra a Messi es muy difícil. Él no me lo dijo del lado de capitán del equipo sino como un amigo, un hermano mayor", completó De Paul. Finalmente, con el apoyo de su pareja y gracias a que afrontó una mejoría antes del duelo ante Países Bajos, convenció a Lionel Scaloni y fue titular. Jugó 65 minutos hasta que fue reemplazado por Leandro Paredes y el resto es historia conocida.